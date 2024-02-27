Группа Qiwi: у «КИВИ Банка» не было признаков банкротства

В международной группе Qiwi заявили, что у «КИВИ Банка» не было признаков банкротства. В компании подчеркнули — оставшийся после капитал финансовой организации передадут российскому юридическому лицу АО «Киви». На конец 2023 года капитал составлял 25 млрд рублей.

— Нет никакой определенности, как события будут развиваться дальше, сколько времени займет ликвидация и будут ли какие-либо средства доступны АО «Киви» после ликвидации, — сказано в заявлении компании.

Компания также рассматривает возможность сократить объем обратного выкупа своих акций или отложить его в случае отсутствия платежа со стороны покупателя российских активов.

19 января в компании заявили о решении продать свои активы в России за 23,7 млрд рублей гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited. Она принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей. Ее закрыли 30 января.

21 февраля 2023 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КИВИ Банк». Регулятор принял это решение из-за того, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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