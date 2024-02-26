Цены на нефть начали расти, марка Brent торгуется около $82 за баррель

Цены на нефть в понедельник продемонстрировали положительную динамику. Трейдеры ожидают сигналов относительно перспектив спроса и предложения на рынке. Инвесторы обращают внимание на Международную энергетическую неделю, которая начнется в Лондоне 27 февраля.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 18.35 мск составила $82,06 за баррель, увеличившись на $0,44 (+0,54%) по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,53 (+0,69%) и достигла $77,02 за баррель.

Ранее главный аналитик Neomarkets Олег Калманович рассказал о своем прогнозе цен на нефть марки Brent. По его словам, сейчас цена нефти колеблется между 82 и 84 долларами за баррель, месяц назад она росла, но сейчас этот рост замедлился.

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Разиль Самигуллин