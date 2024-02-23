Аналитик спрогнозировал цены на нефть марки Brent в диапазоне 80—85 долларов за баррель

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович рассказал RT о своем прогнозе цен на нефть марки Brent. По его словам, сейчас цена нефти колеблется между 82 и 84 долларами за баррель, месяц назад она росла, но сейчас этот рост замедлился.

Аналитик считает, что пока не разрешится конфликт в Красном море, у цены нефти будет потенциал для дальнейшего роста. В ближайшие две недели он прогнозирует диапазон 80—85 долларов за баррель. Если конфликт завершится, цена может упасть до 77 долларов, а если продолжится — вырастет до 85. При пробитии этого уровня откроется дорога к 88 долларам за баррель.

Напомним, 20 февраля нефтяные котировки падали из-за опасений, что экономическая активность снижается быстрее, чем ожидалось. Трейдеры обеспокоены перспективами спроса на топливо из-за высокой инфляции и повышения процентных ставок центробанками.

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Разиль Самигуллин