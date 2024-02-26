Стоматолог рассказал о причинах запаха изо рта и его последствиях

Врач-стоматолог Павел Писарев из Европейского медицинского центра (EMC) в публикации «Газета.ru» рассказал о причинах неприятного запаха изо рта, известного как галитоз. В 90% случаев, по словам специалиста, этот симптом связан с различными стоматологическими заболеваниями, такими как кариес, зубные камни, стоматит или периодонтит.

Неприятный запах может быть вызван и другими факторами, например, некачественными протезами или заболеваниями слизистых оболочек полости рта. В таких случаях он имеет постоянный характер и не проходит даже после использования гигиенических средств.

Характер запаха может указывать на развитие различных патологий. Так, рыбный запах изо рта может быть предвестником почечной недостаточности, а фруктовый запах или запах ацетона у диабетиков — признаком развития кетоацидоза. При гастроэзофагеальном рефлюксе несвежее дыхание будет отдавать кислым, а язва и воспаление двенадцатиперстной кишки «пахнут» тухлыми яйцами.

Важно помнить, что при появлении неприятного запаха изо рта необходимо обратиться к врачу для проведения диагностики и выявления причин этого симптома.

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Разиль Самигуллин