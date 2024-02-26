Акции Мосбиржи выросли на 4,8%

Акции Мосбиржи выросли на 4,8% благодаря тому, что НКЦ не был включен в санкционные списки. Также из-за публикации финансовой отчетности по МСФО. Об этом сообщает «Интерфакс».

На старте торгов сегодня, 26 февраля рынок акций России поднялся вверх. Индексы Мосбиржи за первую минуту торгов выросли на 1,6%-1,9%.

Мосбиржа показала хороший рост благодаря отсутствию санкций со стороны Запада и сильному финансовому отчету за 2023 год.

К 10.01 по московскому времени индекс Мосбиржи достиг 3194,28 пункта (+1,6%). Цены на большинство крупных компаний на Мосбирже увеличились примерно на 3,2%.

Акции «Московской биржи» подорожали на 3,2%.

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Анна Уржумова