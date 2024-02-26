В Казани определят сильнейшего в финале «Битвы роботов» на «Играх будущего»

В понедельник, 26 февраля, на арене Казанского цирка определится чемпион «Битвы роботов» на «Играх будущего». Зрителей ожидают полуфинал, матч за третье место и заключительный поединок.

Задача команды во время поединка — вывести робота соперника из строя за 3 минуты. Если обе машины сохранили работоспособность, победителя определяют судьи, оценивающие обоих участников по трем критериям: нанесенный урон, агрессия, управление.

В дисциплине участвуют 16 команд из России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, ОАЭ, Чили и Эквадора.

В первом полуфинальном матче встрется индийская DS Robotics и российская Energy Girls. Во второй игре сразятся Daddy Bots и Turbomechatroniki. Обе команды представляют Россию.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».