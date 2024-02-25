«Нефтехимик» в гостях обыграл «Сочи»

Нижнекамский «Нефтехимик» в гостях одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:5 (0:1,2:3,0:1).

Защитник «Нефтехимика» Артем Сериков вывел свою команду вперед на 6-й минуте встречи. Это была единственная забросанная шайба в первом периоде.

Второй период «Нефтехимик» также начал с забросанной шайбы, на этот раз отличился крайний нападающий Герман Точилкин. Однако, за тем 2 минуты штрафа получил Евгений Митякин и «Сочи» воспользовался своим преимуществом, на табло уже горело 1:2. Однако, нижнекамцы на этом не успокоились и вновь подкрепили свое лидерство забросом третьей шайбы. Результативное действие на себя записал нападающий Дмитрий Соколов. Все же не успела татарстанская команда порадоваться соперники тут же сокращают разрыв и делают счет 2:3. Однако, это не понравилось капитану «Нефтехимика», который после своего неудачного броска подбирает шайбу вновь к себе и реализует момент. Таким образом второй период оканчивается со счетом 2:4.

Третий период был очень напряженный обе команды активно атаковали, после чего произошло два удаления: Хлыстов со стороны «Нефтехимика» и Рассказов сто стороны «Сочи». Таким образом не учитывая вратарей на льду оставалось 8 хоккеистов. Однако, даже во время игры 4 на 4, Нижнекамской команде вновь удалось вырваться вперед. На этот раз вновь отличился нападающий Герман Точилкин. Он забросил последнюю шайбу в этом матче. Итоговый счет 2:5.

Ранее Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Разиль Самигуллин