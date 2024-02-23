«Нефтехимик» в овертайме проиграл «Локомотиву»

Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:3 (0:1,2:0,0:1,0:1).

Защитник «Локомотива» Рауль Акмальдинов вывел гостей вперед на 8-й минуте встречи. «Нефтехимику» удалось дважды огорчить соперника во втором периоде. Сначала шайбу забросил Дмитрий Соколов, а затем и его партнер Григорий Селезнев. Ярославцы восстановили равновесие в счете усилиями Георгия Иванова. Он забил на 47-й минуте встречи. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказались гости. Точку в матче поставил Мартин Гернат.

Напомним, «Нефтехимик» уже потерял шансы выйти в плей-офф. В прошлой игре хоккеисты Олега Леонтьева проиграли в гостевой встрече минскому «Динамо».

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