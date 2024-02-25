Власти Шри-Ланки проведут расследование из-за слов о непродлении виз россиянам

Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе сказал провести расследование относительно заявлений о прекращении продления долгосрочных виз россиянам и украинцам. Также отмечается, что правительство данных решений не принимало.

Агентство AFP отметило, что за два года Шри-Ланку посетили чуть более 288 тысяч россиян и почти 20 тысяч украинцев. Часть этих туристов остались и открыли свой бизнес. Отмечается, что заявление об отказе продления виз прозвучало вследствие того, что в курортном городе Унаватуна в ночном клубе, который принадлежит россиянину прошла вечеринка «только для белых».

Ранее стало известно, что Шри-Ланка прекращает продление долгосрочных туристических виз для граждан России. Генеральный комиссар миграционной службы Харша Илукпития заявил, что лица с такими визами должны покинуть страну до 7 марта.

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Разиль Самигуллин