Европейская комиссия планирует провести оценку влияния вступления Молдавии и Украины в ЕС на агропромышленный сектор

Европейская комиссия планирует провести оценку влияния вступления Молдавии и Украины в ЕС на агропромышленный сектор. Об этом сообщает RT.

Целью проекта является анализ цепочки поставок продуктов питания в этих странах и прогнозирование возможных последствий. Европейские аналитики также рассмотрят адаптацию цепочек поставок к условиям военного конфликта, а также роль иностранных инвестиций и олигархов в продовольственной цепочке.

Исследование будет основано на информации, собранной через опросы и фокус-группы с участием заинтересованных сторон из Украины, Молдавии и ЕС.

Эксперты отметили, что европейские фермеры уже терпят убытки от бестаможенного ввоза украинской продукции, что может негативно сказаться на экономическом положении сельскохозяйственных производителей. Еврокомиссия к тому же предложила продлить этот режим до июня 2025 года.

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Анна Уржумова