«Автодор» опубликовал прогноз погоды на федеральных дорогах

«Автодор» опубликовал прогноз погоды на своих дорогах до 26 февраля. Сегодня на протяжении всей трассы М-1 «Беларусь» местами ожидается мокрый снег, а также околонулевая температура. В ночь на 26 февраля прогнозируется мокрый снег с дождем.

В Московской, Калужской, и Брянских областях на участках трассы М-3 «Украина» местами ожидается мокрый снег. В Курской области преимущественно без осадков.

На участках трассы М-4 «Дон» 25 февраля и до утра 26 февраля преимущественно без осадков. Исключением является Московская область, там местами прогнозируется мокрый снег.

Местами мокрый снег с дождем ожидаться на трассе М-11 «Нева» на территории Московской и Тверской областей. На этой же трассе в Новгородской и Ленинградской областях преимущественно без осадков.

На трассе М-12 «Восток» 25 февраля и до утра 26 февраля преимущественно без осадков, за исключением Московской области. В Подмосковье на ближайшие сутки прогнозируется мокрый снег.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин