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Жительница Мордовии получила год и месяц колонии за кражу 3 тысяч рублей с чужой банковской карты

23:30, 24.02.2024

34-летнюю жительницу Краснослободского района признали виновной в краже, совершенной с банковского счета. Инцидент произошел возле магазина — женщина вытащила портмоне из одежды нового знакомого и пошла на шопинг, пользуясь чужой кредиткой. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

Потратила она 3 тысячи рублей. Все это время новый знакомый был в квартире друга женщины. После изрядной доли алкоголя он уснул. Позже мужчина заметил пропажу денег и обратился в полицию.

Фигурантка уголовного дела ранее была неоднократно судима. За кражу ей назначили реальный срок

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