Сотрудницу банка обвинили в хищении денег у пенсионеров на сумму более 3 миллионов рублей

Сотрудницу одного из банков, занимающуюся оформлением вкладов и счетов, обвинили в хищении у пенсионеров более 3 млн рублей. По информации МВД Медиа, сотрудница оформляла накопительные счета и выпускала локальные карты для 12 пожилых клиентов. Об этом сообщают RT.

Потерпевшие подписывали договоры и передавали девушке свои телефоны, чтобы она могла произвести манипуляции для оформления вклада. Однако злоумышленница, используя коды из SMS-сообщений, обналичивала накопления пенсионеров, оставляя их счета с нулевым балансом.

Возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд.



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