В Татарстане снизилась задолженность организаций ЖКХ за потребленные энергоресурсы

В Татарстане снизилась задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы. На 1 февраля 2024 года сумма долга за газ составляла 249 млн рублей. Это на 50 млн меньше, чем было годом ранее, рассказал на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

— В части потребленной электроэнергии, по оперативным данным, за год фиксируется снижение суммы долга почти на 32 млн рублей. На 1 февраля 2024 года совокупная сумма задолженности составила 14 млн рублей, — проинформировал министр.

Задолженность управляющих организаций за тепловую энергию перед АО «Татэнерго» по состоянию на 1 февраля уменьшилась на 85 млн рублей и составила 155 млн рублей.

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