Из-за ДТП жители казанских поселков Салмачи и Куюки встали в пробке

Фото: скриншот realnoevremya.ru Яндекс.карты

В Казани произошло ДТП по улице Центральной. Из-за этого в пробку попали жители поселков Салмачи и Куюки.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» авария затруднила движение в обе стороны. В направлении Куюков пробка растянулась почти на два километра. В обратную сторону длина затора составляет 1,45 км.

В целом в городе нет проблем с пробками. Сервис показывает всего два балла.

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