В Краснодарском крае упал летательный аппарат

В Каневском районе Краснодарского края потерпел крушение летательный аппарат. По данным оперштаба региона, инцидент произошел около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения.

— По прибытии пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 кв. м. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет, — говорится в сообщении.

На месте работают правоохранительные и специальные службы. Пожар локализован. Изначально сообщалось о крушении двух аппаратов.

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