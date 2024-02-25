Куда сходить в Казани 25 февраля
«Реальное время» подготовило афишу наиболее интересных мероприятий на 25 февраля. Жителей и гостей Казани ожидают насыщенные выходные. В этот день можно будет посетить кинопоказы, «Игры будущего», концерты и выступления стендап-комиков. Подробнее — в нашем обзоре.
Что посмотреть в кино
- Фильм «Бременские музыканты» можно посмотреть во всех кинотеатрах. Самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг!
- «Три богатыря и Пуп Земли». Мультфильм, где трем богатырям предстоит узнать ответ на вопрос «Что было еще давнее»?. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.
Спортивные события
- С 9.30 до 17.00 в Академии тенниса пройдет групповой этап по CS 2 + лазертаг.
- С 13.00 до 16.00 в «Казань Экспо» состоится 1/8 финала по фиджитал-баскетболу.
- С 13.00 до 17.00 в «Казань Экспо» пройдет групповой этап по фиджитал-футболу.
- С 13.00 до 17.00 в «Казань Экспо» и ТРЦ «Мега» пройдет квалификация по VR ритм-симулятору.
- С 13.00 до 17.00 в «Казань Экспо» и ТРЦ «Мега» пройдет квалификация по танцевальному симулятору.
- С 15.45 до 18.45 в Казанском цирке состоится 1/8 финала битвы роботов.
- С 16.00 до 19.00 в Академии тенниса состоится финал и матч за третье место по «Миру танков».
Театральные представления
- В 18.00 — в КСК УНИКС пройдет спектакль «Любовь и голуби». Всенародно любимая комедия, каждая сцена которой пропитана иронией, добротой и легкостью, в исполнении трех поколений звезд российского театра и кино, от легендарных актеров, любимых с детства, до новых, ярких восходящих звезд.
- В 18.00 — в театре им. Г. Камала пройдет спектакль «Бию пәрие / Очарованный танцем». Это татарская музыкальная комедия. В родной город после долгого отсутствия прибывает Саяр Рамиев — танцор, одержимый своим искусством. Он встречается со своей давней любовью, знакомится с новым поколением хореографов и понимает важные для себя истины.
Концерты
- В 11.00 — в Татарской филармонии им. Габдуллы Тукая начнется концерт «Парад джазовых вокалистов». Эксклюзивный концерт, в котором примут участие замечательные джазовые исполнители Казани.
Стендапы
- В 20.30 — в Stand Up Club Kazan впервые выступят лучшие испаноязычные комики нашей страны. Яркий, колоритный юмор в ритме сальсы и фламенко от комиков из Мексики, Колумбии и России.
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