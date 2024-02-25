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Куда сходить в Казани 25 февраля

00:00, 25.02.2024
Куда сходить в Казани 25 февраля
Фото: Дмитрий Резнов

«Реальное время» подготовило афишу наиболее интересных мероприятий на 25 февраля. Жителей и гостей Казани ожидают насыщенные выходные. В этот день можно будет посетить кинопоказы, «Игры будущего», концерты и выступления стендап-комиков. Подробнее — в нашем обзоре.

Что посмотреть в кино

  • Фильм «Бременские музыканты» можно посмотреть во всех кинотеатрах. Самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг!
  • «Три богатыря и Пуп Земли». Мультфильм, где трем богатырям предстоит узнать ответ на вопрос «Что было еще давнее»?. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.

Спортивные события

  • С 9.30 до 17.00 в Академии тенниса пройдет групповой этап по CS 2 + лазертаг.
  • С 13.00 до 16.00 в «Казань Экспо» состоится 1/8 финала по фиджитал-баскетболу.
  • С 13.00 до 17.00 в «Казань Экспо» пройдет групповой этап по фиджитал-футболу.
  • С 13.00 до 17.00 в «Казань Экспо» и ТРЦ «Мега» пройдет квалификация по VR ритм-симулятору.
  • С 13.00 до 17.00 в «Казань Экспо» и ТРЦ «Мега» пройдет квалификация по танцевальному симулятору.
  • С 15.45 до 18.45 в Казанском цирке состоится 1/8 финала битвы роботов.
  • С 16.00 до 19.00 в Академии тенниса состоится финал и матч за третье место по «Миру танков».

Театральные представления

  • В 18.00 — в КСК УНИКС пройдет спектакль «Любовь и голуби». Всенародно любимая комедия, каждая сцена которой пропитана иронией, добротой и легкостью, в исполнении трех поколений звезд российского театра и кино, от легендарных актеров, любимых с детства, до новых, ярких восходящих звезд.
  • В 18.00 — в театре им. Г. Камала пройдет спектакль «Бию пәрие / Очарованный танцем». Это татарская музыкальная комедия. В родной город после долгого отсутствия прибывает Саяр Рамиев — танцор, одержимый своим искусством. Он встречается со своей давней любовью, знакомится с новым поколением хореографов и понимает важные для себя истины.

Концерты

  • В 11.00 — в Татарской филармонии им. Габдуллы Тукая начнется концерт «Парад джазовых вокалистов». Эксклюзивный концерт, в котором примут участие замечательные джазовые исполнители Казани.

Стендапы

  • В 20.30 — в Stand Up Club Kazan впервые выступят лучшие испаноязычные комики нашей страны. Яркий, колоритный юмор в ритме сальсы и фламенко от комиков из Мексики, Колумбии и России.

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Анна Уржумова
ОбществоКультура Татарстан
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