Частный космический модуль Odysseus совершил посадку на Луну
Частный космический модуль Odysseus совершил успешную посадку на поверхность Луны. Об этом сообщает NASA в соцсетях.
Космический аппарат создала хьюстонская компания Intuitive Machines. Он будет собирать данные о лунной среде. На Odysseus функционируют шесть научных приборов NASA.
Аппарат отправили в космос 15 февраля. Odysseus преодолел расстояние в 370 тысяч километров. На миссию выделили $118 миллионов.
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