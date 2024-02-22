Борцы с нацбандами до 1954 года могут получить статус ветеранов

В Госдуму внесли законопроект, который дает сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим, боровшимся с националистическим подпольем в СССР до 1954 года, право получить статус ветерана Великой Отечественной войны. Инициатива принадлежит депутатам фракции ЛДПР.

Сейчас к ветеранам Великой Отечественной войны приравнены борцы с националистическим подпольем на Украине, в Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

— С начала 1950-х годов борьба велась уже с остатками вооруженного националистического подполья — с мелкими бандитскими группами и бандитами-одиночками. По данным ФКУ «Российский государственный военный архив» общая численность частей внутренней охраны МВД, которые вели борьбу с бандитизмом, к 1 июля 1953 составляла 21 351 человек, — сказано в пояснительной записке законопроекта.

Как считают депутаты, тысячи военнослужащих, которые участвовали в подобных боевых операциях лишены государственной социально-правовой помощи, хотя фактически имеют на это право. По этой причине депутаты хотят внести поправки в закон «О ветеранах» сменив дату с 1951-го на 1953-й год.

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