В Казани новостройки Ново-Савиновского района стали дороже центра города

По данным аналитиков «РБК Татарстан», средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ново-Савиновского района Казани составляет 266 тыс. рублей, в то время как в Вахитовском районе — 251 тыс. рублей.

Для сравнения, в Авиастроительном районе Казани «квадрат» в новостройках стоит в среднем 159 тыс. рублей, в Приволжском — порядка 175 тыс., в Советском — 200 тыс. и порядка 228 тыс. — в Кировском.

Ново-Савиновский район Казани опережает Вахитовский район по средней стоимостью квадратного метра в течение последних 7 кварталов. На текущий момент она составляет в среднем 274 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость увеличилась на 13%. За два года первичное жилье подорожало на 49%.

Более 70% предложений в Ново-Савиновском районе приходится на объекты, где стоимость метра находится в диапазоне 250—270 тыс. рублей. Это жилые комплексы Savin Family, UNO.

На вторичном рынке лидирует Вахитовский район Казани — средняя стоимость квадратного метра составляет порядка 210 тыс. рублей. Ново-Савиновский район занимает второе место — порядка 177 тысяч. За последние три года средняя стоимость новостроек в этом районе выросла на 121%.

В новостройках спрос смещен в сторону тех локаций, где предлагается больше доступных лотов. В частности, 51% договоров долевого участия в строительстве жилья приходится на Советский район Казани, еще 21% — на Приволжский. Доля Вахитовского и Ново-Савиновского районов составляет 5% и 8% соответственно.



На вторичном рынке, исходя из числа просмотров объявлений о продаже готового жилья, в Казани лидирует Вахитовский район — 23%, на втором месте — Московский (17%), Ново-Савиновский — на третьем (13%).

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Нафиса Миннехузина