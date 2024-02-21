В Казани стартует церемония открытия «Игр будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани стартует церемония открытия «Игр будущего». На мероприятии ожидают президентов России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской. Помимо них, торжественную часть посетят вице-президент Зимбабве, вице-спикер парламента КНР, восемь официальных делегаций, 11 министров, 17 послов и другие гости.



В программе расскажут о каждой из 21 дисциплины, которые разделены на пять направлений: «Спорт», «Тактика», «Стратегия», «Скорость» и «Технологии». За ними последуют парад спортсменов и официальная часть с речами лидеров.

При создании сценария церемонии открытия использовали искусственный интеллект. В ходе шоу озвучат футурологические прогнозы по восьми темам, связанным с будущим: города и архитектура, роботизация, образование, био- и медицинские технологии, экология и сельское хозяйство, освоение космоса, транспорт, энергетика. Церемония продлится два часа.

Среди амбассадоров турнира такие известные личности, как боксер Рой Джонс, фигуристки Алина Загитова и Камила Валиева, футболисты Андрей Аршавин и Артем Дзюба, хоккеисты Данис Зарипов и Илья Ковальчук, певец Егор Крид и другие.

Участие в играх примут 286 команд из 107 стран мира. «Игры будущего» пройдут в клубном формате без официальных сборных и медального зачета среди стран, однако национальный акцент сохранится.

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