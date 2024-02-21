Прибывающих в «Казань Экспо» глав государств встретил оркестр государственного театра им. К. Тинчурина
Прибывающих в «Казань Экспо» глав государств встречает сводный оркестр Татарского государственного театра им. К. Тинчурина. Исполняются национальные композиции стран-участниц.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Казань. В международном аэропорту его встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава администрации раиса республики Асгат Сафаров.
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