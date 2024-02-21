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Прибывающих в «Казань Экспо» глав государств встретил оркестр государственного театра им. К. Тинчурина

16:24, 21.02.2024 1

Прибывающих в «Казань Экспо» глав государств встречает сводный оркестр Татарского государственного театра им. К. Тинчурина. Исполняются национальные композиции стран-участниц.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Казань. В международном аэропорту его встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава администрации раиса республики Асгат Сафаров.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:15
    отличный выбор оркестра! очень талантливый дирижёр и профессиональные музыканты
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