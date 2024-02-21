Десять национальных сборных создадут Международную лигу кибатлетики

Фото: Фатыхов Динар

Представители 10 национальных сборных на Международном спортивном турнире «Игры будущего» подписали Меморандум о взаимопонимании в области кибатлетики. Подписание документа состоялось 20 февраля в Казани.

— Мы признаем важность включения людей с инвалидностью в широкие социальные и спортивные мероприятия для продвижения инклюзивности и стимулирования запросов на более совершенные технические средства реабилитации, — рассказал Андрей Давидюк, председатель правления Союза «Кибатлетика».

Стороны будут сотрудничать в создании национальных федераций кибатлетики в каждой стране и Международной лиги кибатлетики с участием национальных команд. Кроме того, они будут обмениваться опытом по организации спортивных мероприятий, подготовке кибатлетов и судей, а также проведению международных соревнований по кибатлетике.

На турнире «Игры будущего» в дисциплине «СИБУР Кибатлетика» участники будут соревноваться в умении пользоваться функциональными протезами и электроколясками в бытовых условиях и умении работать в команде. В этой дисциплине примут участие киабатлеты из России, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Саудовской Аравии, Ирана, Египта, ЮАР и Нигерии.

Каждая национальная команда состоит из четырех человек: кибатлета с протезом руки, кибатлета с протезом бедра, кибатлета-пилота электроколяски и капитана команды, кибатлета-пилота электроколяски с нейроинтерфейсной гарнитурой. Задача команды — вместе пройти полосу препятствий, состоящую из нескольких этапов, продемонстрировав возможности инновационных средств реабилитации.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».