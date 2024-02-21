Дмитрию Чернышенко презентовали проекты ДУМ Татарстана
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров встретились с муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным. Гостям представили проекты и приоритетные направления деятельности ДУМ РТ в области корановедения, исламского образования, издательского дела и благотворительности.
Муфтий провел для гостей экскурсию по Галеевской мечети, рассказал о проведенных восстановительных работах в историческом здании, его архитектурных особенностях, выдающихся дореволюционных имамах мечети.
Как сообщает пресс-служба ДУМ, Дмитрий Чернышенко остался доволен увиденным и положительно оценил достижения Духовного управления мусульман Татарстана.
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