Казанцы пожаловались на огромные пробки в районе поселка Отары

В районе поселка Отары в Казани автомобилисты встали в огромные пробки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

— Третий час пошел как в Отарах все стоит в обе стороны. Фуры, автобусы, легковые, скорые, пешеходы — все смешалось на узкой ледяной дороге. Сделайте уже с этим что-нибудь! Ни на работу, ни в школу, ни в поликлинику не попасть, — обратилась местная жительница к администрации района.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки ждут водителей на улицах Южно-Промышленной и Поперечно-Отарской. Затор растянулся больше, чем на один километр.

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