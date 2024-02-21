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Сегодня в Казани до -10 градусов

06:30, 21.02.2024
Сегодня в Казани до -10 градусов
Фото: Издание "Реальное время"

В среду, 21 февраля, в Казани ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Днем в Казани прогнозируется от -8 до -10 градусов. Утром местами туман. Ветер южный 4—9 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -8 до -13 градуса. На дорогах будет гололедица.

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Разиль Самигуллин
Татарстан
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