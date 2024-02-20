Татарстанцы активно пользуются мультиподписками

За год вдвое выросло число пользователей мультиподписки с кино, музыкой, доступом в электронную библиотеку и облачные хранилища. Такие данные приводят аналитики компании Tele2 на основе данных о цифровых привычках жителей Приволжья.

Наиболее популярной опцией в подписке Mixx стал онлайн-кинотеатр Wink. Кроме того, татарстанцы на 10% чаще, чем жители других регионов Приволжья, используют базовую возможность пакетных тарифов и обменивают минуты общения на минуты кино. За прошлый год жители республики обменяли более 1 миллиона минут — это 6 800 фильмов продолжительностью 2,5 часа.

В Казани любят кино и эксклюзивы, поэтому Tele2 провела в столице республики предпремьерный закрытый показ двух серий «ГДР». Сериал о разведчиках появился в открытом доступе на видеосервисе на следующий день после показа, за первые выходные его посмотрели более 1 миллиона зрителей.

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