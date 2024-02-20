В Башкирии поезд снес машину скорой помощи

Следователи устанавливают обстоятельства столкновения тепловоза и автомобиля скорой медицинской помощи в Башкортостане. Смертельная авария произошла в городе Стерлитамак на 151-м км Куйбышевской железной дороги.

По данным Центрального МСУТ СК России, в результате аварии пострадали медики. Пациент, находящийся внутри автомобиля, погиб.

— Предварительно, причиной происшествия послужило то, что водитель автомобиля скорой помощи, торопясь доставить пациента в медицинское учреждение допустил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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