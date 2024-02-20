Учитель из Казани выступила с мастер-классом на Международной выставке-форуме «Россия»

Учитель географии и биологии казанской гимназии №52 Эльнара Гусейнова по приглашению Министерства просвещения РФ провела мастер-класс в рамках Международной выставки-форума «Россия» в качестве посла Всероссийского форума классных руководителей. Мероприятие было посвящено теме «Воспитание коллектива через понимание природы и искусства».



Эльнара Гусейнова поделилась впечатлениями: «Это был очень насыщенный, интересный и плодотворный день! Помимо того, что он проходил в павильоне ВДНХ, в котором были удивительным образом представлены все регионы России, послы Форума классных руководителей приняли участие в ряде увлекательных мероприятий».

Ранее, в начале февраля, сообщалось, что 4 февраля, спустя три месяца после открытия, на Международной выставке-форуме «Россия» побывал шестимиллионный посетитель. Им оказался Дмитрий Ершов из Москвы. На выставку он пришел с женой Ириной и двумя детьми.

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Разиль Самигуллин