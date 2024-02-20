Снижение порога беспошлинных покупок приведет к росту цен на импортные товары в России

Кандидат экономических наук Екатерина Новикова считает, что после снижения с 1 апреля порога беспошлинных покупок цены на импортные товары могут вырасти на 15—20%. Это произойдет из-за того, что сейчас порог беспошлинных покупок составляет €1000, а с 1 апреля он снизится до €200. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам экономиста, сначала рост цен почувствуют товары широкого потребления: обувь, одежда и недорогое оборудование для дома. Екатерина Новикова также отметила, что повышение цен скажется на возможностях потребителей, но оно необходимо для развития внутреннего рынка.

Ранее Министерство финансов России не поддержало сохранение порога беспошлинных онлайн-покупок на уровне €1000 и сообщило о его снижении до исходных €200 с 1 апреля 2024 года. В 2022 году порог был увеличен с €200 до €1000 евро, а в апреле для России, Белоруссии и других стран ЕАЭС вырос до €1000 с €500. В сентябре 2023 года действие повышенного порога было продлено до 1 апреля 2024 года.

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Нафиса Миннехузина