Энергопотребление в России с начала года растет на 4,9% на фоне холодов

Энергопотребление в России с начала года демонстрирует рост на 4,9%, сообщил глава «Системного оператора» Федор Опадчий.



По его словам, заметный рост наблюдается с учетом холодного января и праздничных дней. В целом тренд, который отражает экономику, будет ясен позднее, сообщает «Интерфакс».

В 2023 году выработка электроэнергии в России составила 1,152 трлн кВт.ч, а энергопотребление — 1,139 трлн кВт.ч.

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Маргарита Головатенко