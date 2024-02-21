FLAMAX.SHOP обновил дизайн

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru OOO "ФЛАМАКС"

На прошлой неделе российский производитель резервуаров из высокопрочной стали для хранения воды компания FLAMAX анонсировала запуск обновленной версии сайта FLAMAX.SHOP.

Интернет-магазин FLAMAX.SHOP специализируется на поставке первичных средств пожаротушения для B2B сегмента и является самостоятельным направлением бренда FLAMAX. В онлайн-каталоге представлено более 1000 товарных позиций для обеспечения пожарной безопасности: огнетушители, дымососы, рукава, двери, кабели, КСИДы и средства индивидуальной защиты. FLAMAX.SHOP сотрудничает с ведущими производителями противопожарного оборудования, в том числе «ЯрПожИнвест», «АСС», «ПожТехника», «ЭПОТОС», и постоянно расширяет линейку поставляемого оборудования.

Сайт представлен в новом концептуальном решении — формат интернет-магазина был расширен и дополнен. Новая версия выполнена в современном стильном дизайне с удобным интерфейсом и навигацией, интуитивно понятной пользователю. На новом сайте реализован удобный функционал: систематизирован каталог, а в карточках товаров размещена полная техническая информация и актуальные цены, инструкции по установке и руководства по эксплуатации.

Благодаря адаптивной верстке ресурс может просматриваться на любых видах мобильных устройств.

«Идея развиваться в сфере интернет-ретейла пришла во время пандемии, — рассказывает генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин. — Мы создали иннициативную группу из числа сотрудников компании, оперативно разработали концепцию, нашли квалифицированных подрядчиков. Первая пилотная версия продукта появилась в 2019 году. За следующие 4 года мы прошли большой путь и получили большой опыт, который внедрили в функционал нового сайта. Сегодня мы рады представить нашим клиентам — как корпоративным, так и частным — красивый и удобный ресурс, который позволит быстро находить нужный товар и информацию».

Следует отметить, что обновление FLAMAX.SHOP предполагает два этапа. По состоянию на сегодня, завершен первый, который связан с «визуалом» и подачей контента. В рамках второго этапа будет обновлена техническая начинка сайта, и его функционал заработает в полную силу.

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