В Казани запретили остановку на участке проспекта Универсиады

Водителям в Казани запретили делать остановки на проспекте Универсиады на участке от улицы Назарбаева до Даурской. Об этом информирует Комитет по транспорту города.

— В целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», — сообщили в ведомстве.

Длина участка составляет 1,8 км.

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