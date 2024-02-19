На ремонт четырех мостов в Татарстане суммарно выделили 249 млн рублей

В Татарстане на ремонт четырех мостов суммарно потратят 249 млн рублей, выяснило «Реальное время». Планируется реконструкция моста через ручей на автомобильной дороге Потапово — Тумбарла — Татарский Кандыз в Бавлинском районе, моста через реку Сеинку на автомобильной дороге Казань — Шемордан в Пестречинском районе. А также моста через реку Камышлу на ул. Октябрьской в Лениногорске и моста через реку Бию в село Кабы Копри в Апастовском районе.

На ремонт моста через ручей на автомобильной дороге Потапово — Тумбарла — Татарский Кандыз в Бавлинском районе планируется потратить 58 млн рублей. На мост через реку Сеинку на автомобильной дороге Казань — Шемордан в Пестречинском районе выделено 77 млн рублей. На ремонт моста через реку Камышлу на ул. Октябрьской в Лениногорске потратят 47 млн рублей. Стоимость работ при реконструкции моста через реку Бию в селе Кабы Копри в Апастовском районе составила 66 млн рублей.

Подрядчики должны будут выполнить работы по устройству технологических и строительной площадок со съездами, временной объездной автодороги, а также демонтаж существующего аварийного моста. В перечень работ входит постройка нового моста и его обустройство водосбросными лотками, очистительными коллекторами и фильтрами траншей. Также подрядчик обязуется укрепить конусы насыпи моста и заняться устройством технических средств организации дорожного движения.



Вчера сообщалось, что в Татарстане отремонтируют мосты в Нурлатском и Верхнеуслонском районах. В Верхнеуслонском районе Татарстана отремонтируют мост через реку Клянчейку в селе Русское Макулово. Протяженность моста составляет 24,9 погонного метра, а стоимость работ — 74,9 млн рублей. Завершить реконструкцию планируют к 20 ноября 2024 года.

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Разиль Самигуллин