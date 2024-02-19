Банк России утвердил стандарт управления рисками для форекс-дилеров

С 1 сентября форекс-дилеры должны скорректировать подходы к управлению рисками. Банк России утвердил новый базовый стандарт по управлению рисками форекс-дилеров, который уточняет требования к ведению реестра рисков и их оценке. В том числе он разграничивает полномочия органов управления форекс-дилера и его риск-менеджмента в организации этих процедур.

Стандарт содержит перечень основных рисков, с которыми сталкиваются форекс-дилеры, включая рыночные, кредитные, риски ликвидности и нефинансовые риски, такие как коммерческие, репутационные, операционные, правовые и другие. Форекс-дилерам следует идентифицировать эти риски, провести их оценку и подготовить меры реагирования. Также им необходимо установить допустимый для себя уровень риска и вести реестр рисков для лучшего контроля.

Ранее, 16 февраля, сообщалось, что Центробанк рассматривал вариант повышения ключевой ставки. Набиуллина не уточнила, на сколько могла бы подняться ключевая ставка при выборе ее повышения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин