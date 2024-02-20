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Сегодня в Казани до -10 градусов

06:40, 20.02.2024
Сегодня в Казани до -10 градусов
Фото: Реальное время

Во вторник, 20 февраля, в Казани ожидается облачная погода со снегом.

Днем в столице республики прогнозируется от -7 до -10 градусов. Штиль. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -10 до -14 градуса. На дорогах будет гололедица.

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Нафиса Миннехузина
Татарстан
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