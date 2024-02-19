«Агросила» планирует в этом году инвестировать более 5 млрд рублей

«Агросила» планирует в этом году инвестировать более 5 млрд рублей модернизацию мощностей (с учетом НДС). Основными направлениями станут животноводство, птицеводство и растениеводство, сообщила сегодня гендиректор АО «Агросила» Светлана Барсукова на брифинге с журналистами.

Самые большие вложения в 1,6 млрд рублей пойдут на строительство второй очереди животноводческого комплекса в Сармановском районе Татарстана. Его строительство началось еще в прошлом году. С его вводом объем производства молока увеличится до 50 тыс. тонн в год. Вторым по объему инвестиций станет проект модернизации птицефабрики «Пермская», находящейся в Пермском крае. «Агросила» намерена потратить около 900 млн рублей. Планируется заменить клеточное оборудование, построить два новых птичника. Программа модернизации рассчитана до 2027 года. Это обеспечить получить дополнительно 60 тысяч тонн мяса птицы в живом весе. Год назад «Агросила» приобрела птицефабрику «Пермская» у ГК «Продо». По итогам 2023 года компания произвела 169 тысяч тонн мяса птицы, из них 126,4 тысяч тонн на татарстанском Челны Бройлер, 49,3 тысяч тонн — на птицефабрике «Пермская». Еще 765 млн рублей будут направлены на возведение локальных очистных сооружений, модернизацию очистных сооружений инкубатора и строительство пометохранилища «Челны Бройлер» в Набережных Челнах.

В прошлом году инвестиции «Агросилы» в модернизацию предприятий было направлено 4,4 млрд рублей (с учетом НДС).

Луиза Игнатьева