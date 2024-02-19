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В Татарстане в январе инфляция осталась ниже российской

22:25, 19.02.2024

По данным Росстата, в январе годовая инфляция осталась на уровне декабря — 7,4%. В Татарстане же этот показатель составляет 7,3%.

Текущий рост цен сохраняется вблизи декабрьских значений, а темпы роста цен все еще значительно превышают 4% в пересчете на год.

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Нафиса Миннехузина
Татарстан
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