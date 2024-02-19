В России вырос спрос на аренду студий

В исследовании сервиса «Авито Недвижимость» сообщается о росте спроса на аренду студий в России за год на 19%. Доля предложений студий на рынке аренды также увеличилась — с 11,5% до 13,6%. Об этом сообщает «Газета.Ru».



Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев отметил, что сегодня студиями интересуются в том числе те, кто год назад вероятнее искал бы однокомнатные квартиры. Из-за этого растут средние цены на компактное жилье.

Больше всего студий сдают в Сочи (38% всех предложений), Санкт-Петербурге (32%) и Новосибирске (27%). Меньше всего — в Брянске (2% предложений), Калининграде и Ярославле (по 4%).

В среднем по России цены на аренду студий поднялись на 14% за год. Сильнее всего выросли ставки в Перми (+67%, до 25 тыс. рублей), Туле (+56%, до 28 тыс. рублей) и Ульяновске (+54%, до 20 тыс. рублей).

В Москве аренда студии подорожала на 30% (до 57 тыс. рублей), в Петербурге — на 22% (до 28 тыс. рублей).

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Нафиса Миннехузина