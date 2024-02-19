Проект реставрации «Здания заводской школы» в поселке Новый Кокшан получил положительное заключение

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Комитетом РТ по охране ОКН

Госкомитет Татарстана по охране объектов культурного наследения согласовал научно-проектную документацию на работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание Ремесленного училища» («Здания заводской школы»), построенного в 1874 году в поселке Новый Кокшан Менделеевского района республики. Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы было получено.

предоставлено realnoevremya.ru Комитетом РТ по охране ОКН

В здании, которое является памятником деревянного зодчества, планируется провести ремонт и реставрацию фундамента, стен, деревянных перекрытий, крыши и фасадов, а также восстановить интерьеры с внутренними стенами и печами. Кроме того, будут модернизированы инженерные системы и благоустроена прилегающая территория.

Здание ремесленного училища было построено на средства владельца Кокшанского завода П.К. Ушкова. В нем располагалась принадлежавшая ему начальная школа для детей рабочих. После здесь размещались клуб и библиотека.

предоставлено realnoevremya.ru Комитетом РТ по охране ОКН

О проекте реставрации здания «Реальному времени» стало известно в апреле 2023 года. Тогда Главстрой Татарстана искал проектировщика этих работ, начальная сумма контракта составляла 2,022 млн рублей.

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