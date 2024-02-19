Более 1,6 тысячи маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах ГЖД в январе

В январе 2024 года в вокзальных комплексах Горьковской железной дороги специализированную помощь получили более 1,6 тысячи пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Чаще всего за помощью обращались пассажиры железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (341 человек), Киров (333 человека), Казань (150 человек) и Ижевск (129 человек).

Сотрудники Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» помогают маломобильным пассажирам оформить проездные документы, встречают их на вокзалах, сопровождают при передвижении по территории и посадке в поезд. При необходимости они предоставляют кресло-коляску, а также помогают с транспортировкой багажа.

Оставить заявку на оказание помощи можно за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента прибытия на вокзал. Подробная информация об услугах центра размещена на сайте ОАО «РЖД».

Ранее сообщалось, что в 2024 году на Горьковской железной дороге планируют обновить 27 вокзалов, станций и остановочных пунктов.

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Анна Уржумова