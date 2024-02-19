Жителей Поволжья стали чаще приглашать на работу за границу

По данным экспертов hh.ru, в 2023 году резюме россиян из Приволжского федерального округа (ПФО) получили 516 тысяч приглашений на иностранные вакансии — это на 38% больше, чем за 2022 год. В сравнении с тем же периодом число приглашений на российские вакансии выросло только на 29%.

Чаще всего жители ПФО получали приглашения на вакансии из Казахстана, Беларуси, Грузии и Узбекистана. Также резюме жителей ПФО рассматривали работодатели из Турции, Кыргызстана, США, ОАЭ, Азербайджана, Армении, Германии и Сербии.

При этом в 2023 резюме жителей ПФО не получили ни одного приглашения на вакансии из Швейцарии, Конго и Исландии. Годом ранее в каждом случае насчитывалось по несколько десятков и даже сотен приглашений.

Также эксперты выяснили, что чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам. Кроме того, в топ по востребованности у иностранных компаний вошли программисты, операторы call-центров, дизайнеры/художники, тестировщики и учителя. В середине февраля аналитики «Авито Работы» провели исследования, после которых составили топ самых высокооплачиваемых вакансий февраля в Казани.

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Разиль Самигуллин