В Казани назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями февраля в Казани стали агент по загородной недвижимости, замерщик-установщик корпусной мебели и автослесарь грузовиков. Исследование провели аналитики «Авито Работы».



В столице Татарстана агенту по загородной недвижимости предлагают от 153 до 365 тысяч рублей в месяц при гибридном графике. На эту должность требуется кандидат с коммуникативными навыками, грамотной речью и активной жизненной позицией.

Замерщик-установщик корпусной мебели может рассчитывать на зарплату от 150 до 350 тысяч рублей сдельно при свободном графике. Ключевыми обязанностями кандидата станут выполнение детальных замеров, доставки и установки мебели, а также полное ведение клиента от первого звонка до гарантийного обслуживания.

Средняя зарплата автослесаря составит 140—300 тысяч рублей при сменном графике. На работу возьмут только специалистов с богатым опытом.

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