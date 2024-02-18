Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Джо Байденом

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сообщил в программе «Вести недели», что направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом, чтобы продолжить диалог между странами после исторического интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

— Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя… Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия Сегодня» и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы «Вести недели» на самом популярном телеканале страны «Россия 1", — написано в письме.

Как сообщил Дмитрий Киселев, запрос направлен в Белый Дом.

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