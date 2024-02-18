Владимир Путин: «Для них это улучшение тактического положения, а для нас это судьба, вопрос жизни и смерти»

Западные страны используют ситуацию на Украине для улучшения своего тактического положения, но для России это вопрос жизни и смерти. Об этом в интервью Павлу Зарубину заявил Владимир Путин.

— Для них это улучшение своего тактического положения, а для нас это судьба, вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить, — ответил Владимир Путин.

Также действующий президент России сообщил, что был готов к острым вопросам, но Такер Карлсон выбрал другую тактику.



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