В Казани на пересечении улиц Ямашева и Короленко произошло ДТП: в одном из автомобилей находился ребенок

17 февраля на пересечении улиц Ямашева и Короленко в Казани водитель «Шевроле» выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Ладой», за рулем которой была автоледи.

В машине, которая столкнулась с «Шевроле», находился годовалый ребенок. Его отпустили из больницы после оказания медицинской помощи. Благодаря детскому удерживающему устройству, соответствующему росту и весу ребенка, удалось избежать тяжких телесных повреждений.

— 17 февраля 2024 года в 19 часов 27 минут на пересечении улиц Ямашева и Короленко водитель автомобиля «Шевроле», по предварительным данным, в нарушение пункта 6.13 ПДД РФ выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Лада» под управлением автоледи. В результате дорожно-транспортного происшествия годовалый ребенок-пассажир автомобиля «Лада» получил травмы различной степени тяжести, после оказания помощи отпущен из медицинского учреждения, — сообщила «Реальному времени» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Казани Алия Валиева.

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Нафиса Миннехузина