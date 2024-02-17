Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Бавлинском районе Татарстана

По предварительным данным, 17 февраля около 19.40 на трассе Р-239 Казань — Оренбург в Бавлинском районе Татарстана попали в ДТП автомобили Kia K5 и Volkswagen Polo.

Как сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в результате происшествия водитель и пассажир Volkswagen скончались. Водитель и пассажир второго автомобиля были госпитализированы в Бугульминскую ЦРБ.

На место аварии выехал заместитель прокурора Бавлов Артем Родионов. Проводится проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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Галия Гарифуллина