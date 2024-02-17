ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл «Динамо-Метар»
Казанский ВК «Динамо-Ак Барс» одержал победу над челябинской командой «Динамо-Метар» в матче PARI Суперлига. Игра завершилась со счетом 3:1 (20:25, 25:13, 25:12, 25:13).
Следующий матч «Динамо-Ак Барс» пройдет 24 февраля. Казанская команда встретится с ВК «Атом-Курск».
10 февраля волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли саратовский «Платон» в 20-м туре PARI Суперлиги. Матч завершился победой гостей со счетом 1:3 (25:21, 26:28, 16:25, 18:25).
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