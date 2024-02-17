В двух отделениях РКБ Татарстана временно отключат электричество

Сегодня, 17 февраля, в отделениях гемодиализа и аритмологии РКБ Татарстана будет отключено электричество с 17.00 до 18.00. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Уточняется, что отделения будут временно обесточены в связи с проведением работ в электрощитовой.

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Галия Гарифуллина