Новости общества

17:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В двух отделениях РКБ Татарстана временно отключат электричество

16:04, 17.02.2024

Сегодня, 17 февраля, в отделениях гемодиализа и аритмологии РКБ Татарстана будет отключено электричество с 17.00 до 18.00. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Уточняется, что отделения будут временно обесточены в связи с проведением работ в электрощитовой.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также