Совкомбанк объявляет о намерении приобрести Хоум Банк

ПАО «Совкомбанк» (Совкомбанк, тикер: SVCB) и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Хоум Банк) достигли соглашения об объединении бизнесов двух финансовых организаций на платформе Совкомбанка. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений.

Сделка создает дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка как за счёт дохода от выгодного приобретения Хоум Банка в 2024 году, так и долгосрочного эффекта, благодаря синергии и масштабированию экспертизы Хоум Банка в POS-кредитовании в 79 регионах присутствия Совкомбанка.

В результате сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% — до 9 млн, а розничный и депозитный портфели — на 25% и 20% до 915 млрд и до 945 млрд рублей соответственно.

Структура сделки

Первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов.

Ожидаемый положительный эффект от интеграции Хоум Банка на капитал и прибыль объединенного банка позволит оплатить 49% акций без ущерба для объема дивидендных выплат в пользу акционеров Совкомбанка в 2024–2025 годах.

Оценка Хоум Банка в целях сделки составила 80% от капитала банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год).

Такая структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать результаты Хоум Банка в свою финансовую отчетность уже в 2024 году, после получения разрешения на сделку со стороны регуляторов.

Акционеры Хоум Банка взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев:

«Мы рады объявить нашим акционерам о сделке, которая удовлетворяет нашему основному критерию эффективности бизнеса — 30% доходности от инвестиции. Главной задачей объединения банков является рост бизнеса при сохранении высоких стандартов сервиса для клиентов. В результате сделки мы получим экономию затрат на привлечение клиентов, выдачу кредитного портфеля и привлечение портфеля депозитов, что положительно скажется на общих результатах Совкомбанка. Структура сделки позволяет при минимальном объеме дополнительной эмиссии сохранить дивидендную политику и увеличить прибыль на акцию».

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